Во вторник Украину накроют снегопады и метели
Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий на большинстве территории Украины 27 февраля.
"По данным Укргидрометцентра, утром и днем 27 февраля и ночью 28 февраля в Украине, кроме западных областей, снег, метель, порывы ветра 15-22 м/с, в Приазовье местами 25-27 м/с", - говорится на сайте ГСЧС.
В частности, днем 27 февраля в южных, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской области ожидаются сильные снегопады, сильные метели, снежные заносы.
Вместе с тем, как сообщает Укргидрометцентр, в понедельник, 26 февраля, в Украине ожидается холодная без осадков погода.
Температура ночью 17-22° мороза, в северной части местами до 25°, днем 9-14° мороза; в южной части и на Закарпатье ночью 10-15°, днем 3-8° мороза.
На дорогах Украины гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.
В Киеве в понедельник холодно и без осадков. Температура ночью 18-20°, днем 10-12° мороза. На дорогах гололедица.