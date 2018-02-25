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Во вторник Украину накроют снегопады и метели

Воскресенье, 25 февраля 2018, 17:26
Во вторник Украину накроют снегопады и метели

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий на большинстве территории Украины 27 февраля.

"По данным Укргидрометцентра, утром и днем ​​27 февраля и ночью 28 февраля в Украине, кроме западных областей, снег, метель, порывы ветра 15-22 м/с, в Приазовье местами 25-27 м/с", - говорится на сайте ГСЧС.

В частности, днем ​​27 февраля в южных, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской области ожидаются сильные снегопады, сильные метели, снежные заносы.

Вместе с тем, как сообщает Укргидрометцентр, в понедельник, 26 февраля, в Украине ожидается холодная без осадков погода.

 

Температура ночью 17-22° мороза, в северной части местами до 25°, днем ​​9-14° мороза; в южной части и на Закарпатье ночью 10-15°, днем ​​3-8° мороза.

На дорогах Украины гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

В Киеве в понедельник холодно и без осадков. Температура ночью 18-20°, днем ​​10-12° мороза. На дорогах гололедица.

Темы: погода
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