АТО: один військовий загинув, ще одного поранено

У неділю внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовий, ще один отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18:00.

Загалом від початку доби зафіксовано 5 обстрілів сил АТО з боку окупантів.

На Луганському напрямку ворог застосував 82-мм міномети по позиціях українських захисників неподалік Зайцевого. З гранатометів та стрілецької зброї противник обстрілював українські опорні пункти у районі Кримського і Новолуганського.

На Донецькому напрямку бойовики з мінометів калібру 82-мм та стрілецької зброї вели вогонь по захисниках Водяного, а зі стрілецької зброї – по оборонцях шахти Бутівка.