АТО: один військовий загинув, ще одного поранено
Неділя, 25 лютого 2018, 17:35
У неділю внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовий, ще один отримав поранення.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18:00.
Загалом від початку доби зафіксовано 5 обстрілів сил АТО з боку окупантів.
На Луганському напрямку ворог застосував 82-мм міномети по позиціях українських захисників неподалік Зайцевого. З гранатометів та стрілецької зброї противник обстрілював українські опорні пункти у районі Кримського і Новолуганського.
На Донецькому напрямку бойовики з мінометів калібру 82-мм та стрілецької зброї вели вогонь по захисниках Водяного, а зі стрілецької зброї – по оборонцях шахти Бутівка.