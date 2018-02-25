АТО: один военный погиб, еще один ранен

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Воскресенье, 25 февраля 2018, 18:35

В воскресенье в результате вражеского обстрела погиб украинский военный, еще один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18:00.

Всего с начала суток зафиксировано 5 обстрелов сил АТО со стороны оккупантов.

На Луганском направлении враг применил 82-мм минометы по позициям украинских защитников неподалеку Зайцево. Из гранатометов и стрелкового оружия противник обстреливал украинские опорные пункты в районе Крымского и Новолуганского.

На Донецком направлении боевики из минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия вели огонь по защитникам Водяного, а из стрелкового оружия - по защитникам шахты Бутовка.

Темы: АТО
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