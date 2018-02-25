У матчах 21 туру УПЛ "Динамо" програє "Вересу", "Шахтар" розгромив "Зірку"

Київське "Динамо" зазнало неочікуваної поразки у матчі 21 туру української Прем'єр-ліги: 25 лютого кияни на "Арені-Львів" програли рівненському "Вересу" з рахунком 1:3.

Столичний клуб пропустив перший гол вже на 13-й хвилині. Після помилки у захисті Морозюка Куліш обіграв Рудька і забивав у порожні ворота - 1:0.

Через 8 хвилин Ротань фолить у власному карному на Куліші, і суддя Олександр Дердо призначає пенальті у ворота "Динамо". Також Дердо показав доволі суперечливу червону картку Ротаню за фол останньої надії, хоча перед воротарем перебував ще один гравець киян. З 11-ти метрів Сімінін пробив влучно і рахунок став 2:0.

На 42-й хвилині "Динамо" в меншості скоротило розрив у рахунку. Вербич у штрафній обіграв кількох гравців "Вереса" і віддав на вільного Циганкова, який забивав у порожні ворота - 2:1.

На 67-й хвилині другого тайму за другу жовту картку був вилучений ще один гравець "Динамо" - Бурда. Через 5 хвилин арбітр трохи зрівняв склади, вилучивши за два попередження вже гравця рівненського клубу - Сімініна.

Але нічию "Динамо" не зуміло вибороти. На 82-й хвилині класний удар у кут воріт вийшов у Степанюка - 3:1. У "Динамо" був момент у Морозюка, після удару якого господарів рятує стійка воріт.

Донецький "Шахтар" у матчі 21 туру з рахунком 5:0 розгромив "Зірку". Дублями у складі "гірників" відзначилися Феррейра та Марлос та ще один гол на рахунку Коваленка.

Інші матчі 21-го туру мають такі результати: "Олександрія" - "Маріуполь" 1:0, "Чорноморець" - "Карпати" 0:0, "Олімпік" - "Сталь" 2:0, "Зоря" - "Ворскла" 3:0.