В матчах 21 тура УПЛ "Динамо" проигрывает "Вересу", "Шахтер" разгромил "Звезду"

Киевское "Динамо" потерпело неожиданное поражение в матче 21 тура украинской Премьер-лиги: 25 февраля киевляне на "Арене-Львов" проиграли ровенскому "Вересу" со счетом 1: 3.

Столичный клуб пропустил первый гол уже на 13-й минуте. После ошибки в защите Морозюка Кулиш обыграл Рудько и забивал в пустые ворота - 1:0.

Через 8 минут Ротань фолит в собственной штрафной на Кулеша, и судья Александр Дердо назначает пенальти в ворота "Динамо". Также Дердо показал довольно противоречивую красную карточку Ротаню за фол последней надежды, хотя перед вратарем находился еще один игрок киевлян. С 11-ти метров Симинин пробил точно и счет стал 2:0.

На 42-й минуте "Динамо" в меньшинстве сократило разрыв в счете. Вербич в штрафной обыграл нескольких игроков "Вереса" и отдал на свободного Цыганкова, который забивал в пустые ворота - 2:1.

На 67-й минуте второго тайма за вторую желтую карточку был удален еще один игрок "Динамо" - Бурда. Через 5 минут арбитр немного уравнял составы, удалив за два предупреждения уже игрока ровенского клуба - Симинина.

Но ничью "Динамо" не сумело завоевать: на 82-й минуте классный удар в угол ворот вышел у Степанюка - 3:1. У "Динамо" был момент у Морозюка, после удара которого хозяев спасает стойка ворот.

Донецкий "Шахтер" в матче 21 тура со счетом 5:0 разгромил "Звезду". Дублями в составе "горняков" отличились Феррейра и Марлос, еще один гол на счету Коваленко.

В других матчах 21-го тура такие результаты: "Александрия" - "Мариуполь" 1:0, "Черноморец" - "Карпаты" 0:0, "Олимпик" - "Сталь" 2:0, "Заря" - "Ворскла" 3:0.