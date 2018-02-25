У київському аквапарку на дитину впала частина гірки, їй наклали 34 шви

У суботу в київському аквапарку в ТРЦ Dream Town на хлопчика впала частина конструкції гірки, по якій він з'їжджав. Дитину госпіталізували.

Про це повідомила в Facebook мама постраждалого хлопчика Олена Ладан-Павленко.

За її словами, близько 17:00 син з батьком були в аквапарку.

"Дитина з'їжджала з гірки і на неї в момент спуску обвалилася верхня конструкція гірки (у вигляді якоїсь решітки, зараз важко сказати, що це точно було)", - розповідає Ладан-Павленко.

В результаті дитина отримала травму голови.

Батько викликав "швидку допомогу", хлопчика відвезли до міської лікарні на Підвисоцького, де наклали йому 34 шви.

За словами матері, батьки планують в майбутньому робити дитині пластику лоба.

Раніше про подію повідомив "Київ оперативний".

За його інформацією, близько 18:00 суботи частина даху відпала і впала на малюка.

У той же час, в інформаційному центрі "Аквапарку" "Українській правді" повідомили, що не мають інформації про дану подію.

"У нас із покриттям все нормально. Такої інформації, що десь обірвався дах, у нас немає, все працює в звичайному режимі", - сказали в інфоцентрі.

Там також заявили, що не володіють інформацією про виклик "швидкої" до аквапарку в суботу.

"Якщо "швидку" викликають, то викликає або черговий медик, або адміністратор. У нас такої інформації немає, оскільки ми працюємо позмінно", - відзначила представник аквапарку.