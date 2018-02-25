У київському аквапарку на дитину впала частина гірки, їй наклали 34 шви
У суботу в київському аквапарку в ТРЦ Dream Town на хлопчика впала частина конструкції гірки, по якій він з'їжджав. Дитину госпіталізували.
Про це повідомила в Facebook мама постраждалого хлопчика Олена Ладан-Павленко.
За її словами, близько 17:00 син з батьком були в аквапарку.
"Дитина з'їжджала з гірки і на неї в момент спуску обвалилася верхня конструкція гірки (у вигляді якоїсь решітки, зараз важко сказати, що це точно було)", - розповідає Ладан-Павленко.
В результаті дитина отримала травму голови.
Батько викликав "швидку допомогу", хлопчика відвезли до міської лікарні на Підвисоцького, де наклали йому 34 шви.
За словами матері, батьки планують в майбутньому робити дитині пластику лоба.
Раніше про подію повідомив "Київ оперативний".
За його інформацією, близько 18:00 суботи частина даху відпала і впала на малюка.
У той же час, в інформаційному центрі "Аквапарку" "Українській правді" повідомили, що не мають інформації про дану подію.
"У нас із покриттям все нормально. Такої інформації, що десь обірвався дах, у нас немає, все працює в звичайному режимі", - сказали в інфоцентрі.
Там також заявили, що не володіють інформацією про виклик "швидкої" до аквапарку в суботу.
"Якщо "швидку" викликають, то викликає або черговий медик, або адміністратор. У нас такої інформації немає, оскільки ми працюємо позмінно", - відзначила представник аквапарку.