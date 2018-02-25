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В киевском аквапарке на ребенка упала часть горки, ему наложили 34 шва

Воскресенье, 25 февраля 2018, 20:21
В киевском аквапарке на ребенка упала часть горки, ему наложили 34 шва

В субботу в киевском аквапарке в ТРЦ Dream Town на ребенка упала часть конструкции горки, по которой он съезжал. Ребенка госпитализировали.

Об этом сообщила в Facebook мама пострадавшего ребенка Елена Ладан-Павленко.

По ее словам, около 17:00 сын с отцом были в аквапарке.

"Ребенок съезжал с горки и на него в момент спуска обрушилась верхняя конструкция горки (в виде какой-то решетки, сейчас трудно сказать, что это точно было)", - рассказывает Ладан-Павленко.

В результате ребенок получил травму головы.

Отец вызвал "скорую помощь", мальчика отвезли в городскую больницу на Подвысоцкого, где наложили ему 34 шва.

По словам матери, родители планируют в будущем делать ребенку пластику лба.

Ранее о происшествии сообщил "Киев оперативный".

По его информации, около 18:00 субботы часть крыши отпала и упала на малыша.

В то же время, в информационном центре "Аквапарка" "Украинской правде" сообщили, что не имеют информации о данном происшествии.

"У нас с покрытием все нормально. Такой информации, что где-то оборвалась крыша, у нас нет, все работает в обычном режиме", - сказали в инфоцентре.

Там также заявили, что не владеют информацией о вызове "скорой" а аквапарк в субботу.

"Если "скорую" вызывают, то вызывает либо дежурный медик, либо администратор. У нас такой информации нет, так как мы работаем посменно", - отметили представители аквапарка.

Катерина Тищенко, УП

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