В киевском аквапарке на ребенка упала часть горки, ему наложили 34 шва
В субботу в киевском аквапарке в ТРЦ Dream Town на ребенка упала часть конструкции горки, по которой он съезжал. Ребенка госпитализировали.
Об этом сообщила в Facebook мама пострадавшего ребенка Елена Ладан-Павленко.
По ее словам, около 17:00 сын с отцом были в аквапарке.
"Ребенок съезжал с горки и на него в момент спуска обрушилась верхняя конструкция горки (в виде какой-то решетки, сейчас трудно сказать, что это точно было)", - рассказывает Ладан-Павленко.
В результате ребенок получил травму головы.
Отец вызвал "скорую помощь", мальчика отвезли в городскую больницу на Подвысоцкого, где наложили ему 34 шва.
По словам матери, родители планируют в будущем делать ребенку пластику лба.
Ранее о происшествии сообщил "Киев оперативный".
По его информации, около 18:00 субботы часть крыши отпала и упала на малыша.
В то же время, в информационном центре "Аквапарка" "Украинской правде" сообщили, что не имеют информации о данном происшествии.
"У нас с покрытием все нормально. Такой информации, что где-то оборвалась крыша, у нас нет, все работает в обычном режиме", - сказали в инфоцентре.
Там также заявили, что не владеют информацией о вызове "скорой" а аквапарк в субботу.
"Если "скорую" вызывают, то вызывает либо дежурный медик, либо администратор. У нас такой информации нет, так как мы работаем посменно", - отметили представители аквапарка.