Медуніверситет Богомольця оголосив безстроковий страйк

Студенти та трудовий колектив Національного медуніверситету імені О.Богомольця оголосили безстроковий страйк.

Про це повідомляється у неділю ввечері на сторінці ВНЗ у Facebook.

"Страйк оголошено у зв’язку з безпрецедентним брутальним та незаконним втручанням керівництва Міністерства охорони здоров’я України в незалежність та самоврядність НМУ імені О.О. Богомольця", - йдеться в повідомленні.

"Починаючи з понеділка 26 лютого навчальний процес та наукова діяльність в НМУ імені О.О. Богомольця повністю зупиняються на невизначений час, а всі приміщення Університету будуть недоступними для відвідувачів за винятком приміщень клінік, де лікуються пацієнти", - зазначили представники медуніверситету.

У повідомленні зазначається, що страйк оголошено страйкомом, до якого увійшли зі сторони студентства представники Студентського парламенту університету, студентської ГО "Студентська довіра", студентський профком, та студентський актив. Зі сторони трудового колективу НМУ імені О.О. Богомольця декани та проректори, профспілковий комітет університету.

Страйком вимагає від президента негайно втрутитися в ситуацію, від голови Верховної Ради та прем'єр-міністра – "негайно створити комісію із розслідування зловживань керівництвом МОЗ" та "на час такого розслідування усунути від виконання обов’язків міністра охорони здоров’я Уляну Супрун та відсторонити від виконання своїх обов’язків її заступників".

Вони також вимагають від Уляни Супрун скасувати наказ про відсторонення ректора НМУ імені Богомольця Катерини Амосової та призначенння в.о. ректора університету Михайла Захараша, а також негайно забезпечити проведення інтегрованого ліцензованого іспиту КРОК1. Стоматологія.

Як відомо, 20 лютого Міністерство охорони здоров'я відсторонило від обов'язків ректора медуніверситету Богомольця Катерину Амосову.

Офіційна причина: зрив ліцензійного іспиту для студентів-стоматологів "Крок 1. Стоматологія".

Амосова заявляє, що на неї тиснув заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський і вважає, що її відсторонення – це "розправа" за відмову здійснити протиправні дії.

20 лютого нового в.о. ректора Михайла Захараша не пускали на робоче місце в Національний медичний університет імені Богомольця.

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