Медуниверситет Богомольца объявил бессрочную забастовку

Студенты и трудовой коллектив Национального медуниверситета имени Богомольца объявили бессрочную забастовку.

Об этом сообщается в воскресенье вечером на странице вуза в Facebook.

"Забастовка объявлена ​​в связи с беспрецедентным грубым и незаконным вмешательством руководства Министерства здравоохранения Украины в независимость и самоуправление НМУ имени А. А. Богомольца", - говорится в сообщении.

"Начиная с понедельника 26 февраля учебный процесс и научная деятельность в НМУ имени А. А. Богомольца полностью останавливаются на неопределенное время, а все помещения Университета недоступны для посетителей за исключением помещений клиник, где лечатся пациенты", - отметили представители медуниверситета.

В сообщении отмечается, что забастовка объявлена ​​стачкомом, в который вошли со стороны студенчества представители Студенческого парламента университета, студенческой ОО "Студенческая доверие", студенческий профком, и студенческий актив. Со стороны трудового коллектива НМУ имени А.А. Богомольца деканы и проректоры, профсоюзный комитет университета.

Стачком требует от президента немедленно вмешаться в ситуацию, от председателя Верховной Рады и премьер-министра - "немедленно создать комиссию по расследованию злоупотреблений руководством Минздрава" и "на время такого расследования отстранить от исполнения обязанностей министра здравоохранения Ульяну Супрун и отстранить от выполнения своих обязанностей ее заместителей".

Они также требуют от Ульяны Супрун отменить приказ об отстранении ректора НМУ имени Богомольца Екатерины Амосовой и предназначении и.о. ректора университета Михаила Захараша, а также немедленно обеспечить проведение интегрированного лицензированного экзамена Крок1. Стоматология.

Как известно, 20 февраля Министерство здравоохранения отстранило от обязанностей ректора медуниверситета Богомольца Екатерину Амосову.

Официальная причина срыва лицензионного экзамена для студентов-стоматологов "Крок 1. Стоматология".

Амосова заявляет, что на нее давил заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский и считает, что ее отстранение - это "расправа" за отказ осуществить противоправные действия.

20 февраля нового и.о. ректора Михаила Захараша не пускали на рабочее место в Национальный медицинский университет имени Богомольца.

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