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До 25° морозу, вітер і хуртовини в Україні. В Європі також холоди

Понеділок, 26 лютого 2018, 09:05
До 25° морозу, вітер і хуртовини в Україні. В Європі також холоди

Температура в Україні знижується внаслідок вторгнення холодного арктичного повітря з півночі Європи.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.  

"26-27 лютого в Україні очікується холодна погода з температурою вночі 14-20° морозу, у Волинській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Житомирській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях місцями до 25° морозу; у південній частині та на Закарпатті до 8-13° морозу", – повідомляють синоптики.

Погода 26 лютого
Погода 26 лютого

"Вранці та вдень 27 лютого і вночі 28 лютого в Україні, крім західних областей, сніг, хуртовини, пориви вітру 15-22 м/с, у Приазов'ї місцями 25-27 м/с", – додають вони.

Прогноз на 27 лютого
Прогноз на 27 лютого

"Вдень 27 лютого у південних, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській області сильні снігопади, сильні хуртовини, снігові замети", – попереджає Укргідрометцентр.

Прогноз погоди на 28 лютого
Прогноз погоди на 28 лютого

На Київщині до 27 лютого включно до 17-22° морозу, місцями по області до 24° морозу, в самому Києві –16-19° морозу.

У горах Івано-Франківської та на високогір’ї Закарпатської області 26 лютого зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Тим часом, у низку країн Європи аномально холодна погода прийшла з Сибіру – у британських ЗМІ феномен отримав назву "Звір зі Сходу" (the Beast from the East), повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У Великій Британії морози і снігопад, як очікується, триватимуть чотири дні.

Синоптики попереджають, що сильні снігопади можуть призвести до збоїв у роботі мобільного зв'язку, перебоїв подачі електрики і проблем із транспортом.

Можуть запізнюватися й скасовуватися авіарейси й потяги. Залізничний оператор Greater Anglia вже скасував деякі поїзди.

У Франції найсильніших холодів очікують у вівторок і середу: на сході країни температура може опуститися до 6-10° морозу.

Жителів Австрії, Угорщини, Італії та Іспанії влада також закликала готуватися до сильних холодів. У Римі напередодні снігопадів закрили школи і дитячі садки в понеділок.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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