До 25° мороза, ветер и метели в Украине. В Европе тоже холода

Температура в Украине снижается вследствие вторжения холодного арктического воздуха с севера Европы.



Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

"26-27 февраля в Украине ожидается холодная погода с температурой ночью 14-20° мороза, в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами до 25° мороза, в южной части и на Закарпатье до 8-13° мороза", – сообщают синоптики.

Погода 26 февраля

"Утром и днем ​​27 февраля и ночью 28 февраля в Украине, кроме западных областей, снег, метель, порывы ветра 15-22 м/с, в Приазовье местами 25-27 м/с", – добавляют они.

Прогноз на 27 февраля

"Днем 27 февраля в южных, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской области сильные снегопады, сильные метели, снежные заносы", – предупреждает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды на 28 февраля

В Киевской области до 27 февраля включительно до 17-22° мороза, местами по области до 24° мороза, в самом Киеве – 16-19° мороза.



В горах Ивано-Франковской и на высокогорье Закарпатской области 26 февраля сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Между тем, в ряд стран Европы аномально холодная погода пришла из Сибири – в британских СМИ феномен получил название "Зверь с востока" (the Beast from the East), сообщает "Интерфакс-Украина".

В Великобритании морозы и снегопад, как ожидается, продолжатся четыре дня.

Синоптики предупреждают, что сильные снегопады могут привести к сбоям в работе мобильной связи, перебоям подачи электричества и проблемам с транспортом.

Могут опаздывать или отменяться авиарейсы и поезда. Железнодорожный оператор Greater Anglia уже отменил некоторые поезда.

Во Франции самых сильных холодов ожидают во вторник и среду: на востоке страны температура может опуститься до 6-10° мороза.

Жителей Австрии, Венгрии, Италии и Испании власти также призвали готовиться к сильным холодам. В Риме в преддверии снегопадов закрыли школы и детские сады в понедельник.