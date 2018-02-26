У Києві затримали хакера, якого шукали 30 країн світу

Кіберполіція затримала організатора міжнародної злочинної платформи "Avalanche", яка щодня інфікувала по всьому світу до півмільйона комп'ютерів.

Про це повідомляє сайт Кіберполіції України.

Зловмисника спіймали у столиці. Він мав паспорт громадянина України на ім'я іншої особи.

Під час обшуку на орендованій ним квартирі поліцейські вилучили ноутбук, гроші та флеш-накопичувачі.

Затриманий Фото кіберполіції

26 лютого суд у місті Полтава обиратиме затриманому запобіжний захід.

Зазначається, що мережа "Avalanche" функціонувала 7 років. До її ліквідації були задіяні правоохоронці 30 країн.

У листопаді 2016 року організатора кібермережі, 33-річного мешканця Полтави, уже затримували. Але тоді полтавський суд відмовився арештувати підозрюваного, після чого той зник. Пізніше зловмисника оголосили у міжнародний розшук.

Хакеру інкримінують причетність до вчинення злочинів за ч. 3 ст. 209 (відмивання коштів), за ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів), ч. 2 ст. 342 (опір представникові влади) та ч. 4 ст. 190 (шахрайство) ККУ.

Кримінальна справа щодо "Avalanche" розслідується також прокуратурою Вердена і поліцією Люнебурга (Федеративна Республіка Німеччина).

Зазначається, що грошові втрати пов'язані з кібератаками "Avalanche", за попередніми підрахунками, склали сотні мільйонів євро по всьому світу.