В Киеве задержали хакера, которого искали 30 стран мира

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Понедельник, 26 февраля 2018, 10:23

Киберполиция задержала организатора международной преступной платформы "Avalanche", которая ежедневно инфицировала по всему миру до полумиллиона компьютеров.

Об этом сообщает сайт киберполиции Украины.

Злоумышленника поймали в столице. Он имел паспорт гражданина Украины на имя другого лица.

Во время обыска на квартире, которую он снимал, полицейские изъяли ноутбук, деньги и флеш-накопители.

26 февраля суд в городе Полтава будет избирать задержанному меру пресечения. 

 
Задержанный 
фото киберполиции

Отмечается, что сеть "Avalanche" работала 7 лет. В ее ликвидации были задействованы правоохранители 30 стран.

В ноябре 2016 года организатора киберсети, 33-летнего жителя Полтавы, уже задерживали. Но тогда полтавский суд отказался арестовать подозреваемого, после чего тот исчез. Позже злоумышленника объявили в международный розыск.

Хакеру инкриминируют причастность к совершению преступлений по ч. 3 ст. 209 (отмывание средств), по ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров), ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК.

Уголовное дело в отношении "Avalanche" расследуется также прокуратурой Вердена и полицией Люнебурга (Федеративная Республика Германия).

Отмечается, что денежные потери, связанные с кибератаками "Avalanche", по предварительным подсчетам, составили сотни миллионов евро по всему миру.

Темы: полиция хакеры
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