В Киеве задержали хакера, которого искали 30 стран мира

Киберполиция задержала организатора международной преступной платформы "Avalanche", которая ежедневно инфицировала по всему миру до полумиллиона компьютеров.

Об этом сообщает сайт киберполиции Украины.

Злоумышленника поймали в столице. Он имел паспорт гражданина Украины на имя другого лица.

Во время обыска на квартире, которую он снимал, полицейские изъяли ноутбук, деньги и флеш-накопители.

26 февраля суд в городе Полтава будет избирать задержанному меру пресечения.

Задержанный фото киберполиции

Отмечается, что сеть "Avalanche" работала 7 лет. В ее ликвидации были задействованы правоохранители 30 стран.

В ноябре 2016 года организатора киберсети, 33-летнего жителя Полтавы, уже задерживали. Но тогда полтавский суд отказался арестовать подозреваемого, после чего тот исчез. Позже злоумышленника объявили в международный розыск.

Хакеру инкриминируют причастность к совершению преступлений по ч. 3 ст. 209 (отмывание средств), по ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров), ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК.

Уголовное дело в отношении "Avalanche" расследуется также прокуратурой Вердена и полицией Люнебурга (Федеративная Республика Германия).

Отмечается, что денежные потери, связанные с кибератаками "Avalanche", по предварительным подсчетам, составили сотни миллионов евро по всему миру.