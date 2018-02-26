Парубій: Дострокових виборів не буде

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що в Україні не буде дострокових виборів до парламенту.

Про це він сказав під час погоджувальної ради, коментуючи виступи кількох представників від фракцій.

"Під час погоджувальної ради вже у кількох виступах почув про дострокові парламентські вибори. Давайте відставимо цю тему у бік. Скільки працює Верховна Рада, стільки ж і точаться чутки про дочасні вибори", - сказав Парубій.

"У мене немає жодних сумнівів, що сценарій дестабілізації дочасних виборів - це є зовнішній сценарій. І хочу вам повідомити, що вибори у Верховну Раду відбудуться згідно з Конституцією - в останню неділю жовтня 2019 року", - додав він.

Парубій зазначив, що депутатам слід думати не про вибори, а про стабільну роботу парламенту, щоб ВР демонструвала якісну та ефективну роботу.

Перед цим депутат від групи "Воля народу" Степан Івахів заявив, що дострокові вибори до парламенту можливі вже найближчої осені.

На заяву Парубія, що парламент буде працювати до виборів, які мають відбуватися наступного року, депутат Олександр Третьяков заявив спікеру: "Вибачте, це не Ваша компетенція. Це виключна компетенція президента – розпускати, чи не розпускати парламент".

"Рішення буде приймати Верховна Рада. Я думаю, це не тільки законний, конституційний спосіб, а й найбільш стабілізуючий спосіб для роботи української держави", – відрізав Парубій.

"Я думаю, у нас є спільне розуміння і з президентом, і з прем’єр-міністром: що розпуск Верховної Ради – це механізм дестабілізації в державі", - додав він.

Парубій зазначив, що наразі "немає підстав і місця для дискусій".