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Парубий: Досрочных выборов не будет

Понедельник, 26 февраля 2018, 11:06
Парубий: Досрочных выборов не будет

Глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что в Украине не будет досрочных выборов в парламент.

Об этом он сказал во время согласительного совета, комментируя выступления нескольких представителей от фракций.

"Во время согласительного совета уже в нескольких выступлениях услышал о досрочных парламентских выборах. Давайте отставим эту тему в сторону. Сколько работает Верховная Рада, столько же и ходят слухи о досрочных выборах", - сказал Парубий.

"У меня нет никаких сомнений, что сценарий дестабилизации досрочных выборов - это внешний сценарий. И хочу вам сообщить, что выборы в Верховную Раду состоятся согласно Конституции - в последнее воскресенье октября 2019 года", - добавил он.

Парубий отметил, что депутатам следует думать не о выборах, а о стабильной работе парламента, чтобы ВР демонстрировала качественную и эффективную работу.

Перед этим депутат от группы  "Воля народа" Степан Ивахив заявил, что досрочные выборы в парламент возможны уже ближайшей осенью.

На заявление Парубия, что парламент будет работать до выборов, которые должны проходить в следующем году, депутат от "БПП" Александр Третьяков заявил спикеру: "Простите, это не Ваша компетенция. Это исключительная компетенция президента - распускать или не распускать парламент".

"Решение будет принимать Верховная Рада. Я думаю, это не только законный, конституционный способ, но и наиболее стабилизирующий способ для работы украинского государства", - отрезал Парубий.

"Я думаю, у нас есть общее понимание и с президентом, и с премьер-министром: что роспуск Верховной Рады - это механизм дестабилизации в государстве", - добавил он.

Парубий отметил, что пока нет "оснований и места для дискуссий".

Яна Миланова, Алена Рощенко, УП

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Темы: ПарубийВерховная Радавиборы
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