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У зоні АТО загинув боєць 1998 року народження – штаб

Понеділок, 26 лютого 2018, 11:41
У зоні АТО загинув боєць 1998 року народження – штаб

25 лютого в зоні проведення антитерористичної операції загинув 1 військовий, ще 1 боєць зазнав поранення.

Про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк на брифінгу в понеділок.

"На превеликий жаль, минула доба знову принесла втрату: внаслідок обстрілів російських окупантів загинув один наш військовий 1998 року народження", – сказав полковник.

"Окрім цього внаслідок обстрілів отримав поранення ще один український військовий, його евакуйовано до військово-мобільного госпіталя, де йому надають медичну допомогу", – додав Гуцуляк.

За його словами, стан здоров'я захисника України оцінюється як задовільний.

За минулу добу, 25 лютого, бойовики 5 разів порушили режим тиші. Сили АТО двічі відповідали вогнем у відповідь зі зброї, що не заборонена Мінськими угодами.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: АТО
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