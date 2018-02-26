В зоне АТО погиб боец 1998 года рождения – штаб

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Понедельник, 26 февраля 2018, 12:41

25 февраля в зоне проведения антитеррористической операции погиб 1 военнослужащий, еще 1 боец ​​получил ранение.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк на брифинге в понедельник.

"К большому сожалению, минувшие сутки снова принесли потерю: в результате обстрелов российских оккупантов погиб один наш военный 1998 года рождения", – сказал полковник.

"Кроме этого в результате обстрелов получил ранения еще один украинский военный, еон эвакуирован в военно-мобильный госпиталь, где ему оказывают медицинскую помощь", - добавил Гуцуляк.

По его словам, состояние здоровья защитника Украины оценивается как удовлетворительное.

За прошедшие сутки, 25 февраля, боевики 5 раз нарушили режим тишины. Силы АТО дважды отвечали огнем из оружия, не запрещенного Минского соглашениями.

Валентина Романенко, УП
Темы: АТО
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