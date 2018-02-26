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Через травмування дитини в аквапарку Києва поліція відкрила справу

Понеділок, 26 лютого 2018, 14:48

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом травмування дитини в столичному аквапарку в торгово-розважальному центрі Dream Town.

Про це повідомляє 26 лютого прес-служба поліції Києва.

"Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 137 (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) Кримінального кодекс", – йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Поліція з’ясовує подробиці та обставини травмування дитини. Триває перевірка.

Співвласник ТРЦ Dream Town Гарік Корогодський підкреслює, що власники ТРЦ взяли на себе витрати на лікування хлопчика.

Також у суботу вночі в аквапарку позапланово перевірили все устаткування.

Як повідомлялось, у суботу 24 лютого в київському аквапарку в ТРЦ Dream Town на хлопчика впала частина конструкції гірки, по якій він з'їжджав. Дитину госпіталізували. Лікарі наклали постраждалому шви.

Українська правда

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Теми: Київполіція
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