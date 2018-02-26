Каплін пожалівся на будинок і борги Рабіновича, НАБУ перевірить

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо можливих протиправних дій нардепа від "Опоблоку" Вадима Рабіновича.

Про це йдеться у відповіді ГПУ на запит нардепа Сергія Капліна, який подавав інформацію у прокуратуру.

На своїй сторінці у Facebook Каплін написав, що "НАБУ розслідує незаконне збагачення" Рабіновича.

"Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомила, що доручила НАБУ розслідувати два кримінальних провадження щодо депутата із ізраїльським паспортом Вадима-Давіда Рабіновича", - написав він.

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Відповідні відомості внесено до ЄРДР (єдиного реєстру досудових розслідувань). САП здійснює процесуальне керівництво розслідувань.

У своєму зверненні Каплін заявив, що Рабінович вніс до електронних декларацій 2015-2016 років неправдиву інформацію: не вказав право користування будинком та земельною ділянкою під ним, що розташовані за адресою: Київська область, Обухівський район, смт Козин, вул. Старокиївська, 35/1, а також страхові внески.

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Також, за словами Капліна, у розділі "Фінансові зобов'язання" Рабінович не вказав заборгованість по кредиту перед банком Bank Hapoalim BM the Yarkon, а в розділі "Цінні папери" не зазначив акції DOR PHOEBUS LTD.

В коментарі "Українській правді" Вадим Рабінович назвав інформацію Капліна фейковою.

"Що стосується рахунків та компаній, які згадані в цій фейковій інформації Капліна: буду дуже та відверто радий, коли суспільству будуть надані правдиві відповіді на цей наклеп від правоохронців", - заявив він.