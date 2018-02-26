На порозі негоди: українців попередили про перебої з транспортом і світлом

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Понеділок, 26 лютого 2018, 17:01

Через різке погіршення погодних умов в Україні може зупинитися рух транспорту та припинитися електропостачання.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

Там зазначили, що найближчими днями до України прийдуть активні циклони, які значно ускладнять погодні умови 27 лютого - 1 березня. Очікуються сильні снігопади.

"Такі погодні умови можуть призвести до порушення та припинення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, роботи електричних мереж, комунального господарства, будівельної та морської галузі у більшості областей країни (крім західних)", - йдеться в попередженні.

Як повідомлялося, в останні дні зими в Україні до 25° морозу, вітер і хуртовини. 1 березня погода навіть погіршиться – товщина снігового покриву збільшиться на 15-35 см.

Українська правда
Теми: погода надзвичайна подія
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