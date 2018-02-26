Новий голова КС Шевчук відмовився від держохорони

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Понеділок, 26 лютого 2018, 17:18

Голова Конституційного Суду України Станіслав Шевчук відмовився від державної охорони.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Конституційного суду.

В іншому повідомленні вказується, що Шевчук відмовився від автомобіля, оснащеного спеціальними пристроями.

"Шевчук відмовився від орендованого автомобіля, що обладнаний спеціальними сигнальними звуковими і світловими пристроями, який надається відповідно до нормативних актів у користування посадовим особам, зокрема Голові КСУ", - сказано у повідомленні.

Як відомо, 21 лютого головою Конституційного Суду України було обрано Станіслава Шевчука.

Українська правда
Теми: суд Конституція
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