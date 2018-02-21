Конституційний суд обрав свого голову

Головою Конституційного Суду України обрано Станіслава Шевчука.

Про це повідомляє прес-служба КСУ.

Зазначається, що Шевчука було обрано під час пленарного засідання Конституційного суду 21 лютого.

Повідомляється, що новообранний голова КСУ - доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної Академії правових наук України.

13 березня 2014 року він був призначений суддею Конституційного суду. А раніше був суддею Європейського суду з прав людини від України.

Раніше повідомлялося, що судді Конституційного суду вчергове не змогли обрати собі голову під час пленарного засідання 12 грудня.

Відповідно до законодавства, КС мав обрати голову суду до 18 травня 2017 року.

У травні суд не зміг на виборах обрати голову, оскільки претендентам не вистачило більшості голосів.

2 листопада вибори глави КС також були зірвані.

У КСУ працює 14 повноважних суддів. Для обрання голови необхідна проста більшість, тобто за кандидата має проголосувати не менше 8 суддів.

Як відомо, обов'язки голови КСУ виконував найстарший суддя за віком Кривенко Віктор Васильович.

Впродовж 2017 року Конституційний суд ухвалив лише одне рішення.

Крім цього вже більше 2 років триває розгляд люстраційного закону всупереч дозволеному 1 календарному місяцю.

Повідомлялося, що відсутність затвердженого Регламенту унеможливлює старт розгляду конституційних скарг від громадян.

На початку грудня минулого року стало відомо, що четверо діючих суддів КСУ звернулись до в.о. голови Кривенка із застереженням, що Конституційний суд може стати порушником Конституції та поставити під сумнів легітимність своєї діяльності.