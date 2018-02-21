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Конституційний суд обрав свого голову

Середа, 21 лютого 2018, 10:56
Конституційний суд обрав свого голову

Головою Конституційного Суду України обрано Станіслава Шевчука.

Про це повідомляє прес-служба КСУ.

Зазначається, що Шевчука було обрано під час пленарного засідання Конституційного суду 21 лютого.

Повідомляється, що новообранний голова КСУ - доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної Академії правових наук України.

13 березня 2014 року він був призначений суддею Конституційного суду.  А раніше був суддею Європейського суду з прав людини від України.

Шевчук народився 11 червня 1969 року у Харкові.

У 1993 році закінчив Українську юридичну академію та аспірантуру цієї академії, після чого чотири роки працював асистентом кафедри теорії держави та права.

Пізніше він став науковим консультантом судді Конституційного Суду України.

Також новообраний голова КСУ був директором Центру порівняльного права та його правонаступника – Центру європейського та порівняльного права при Міністерстві юстиції України.

У біографії Шевчука на сайті Конституційного суду повідомляється, що він має значний міжнародний досвід, зокрема як експерт з правових питань Місії ООН у Республіці Таджикистан, Світового Банку та Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

Також зазначається, що він проводив наукові дослідження та стажування в Університеті Дюка (США), Університеті Чикаго (США), Університеті Бірмінгему (Сполучене Королівство), Університеті Лювену (Бельгія) з питань порівняльного конституційного права, міжнародного та європейського права, прав людини та філософії права. Стажувався з питань європейської інтеграції та прав людини у департаменті Лорда-Канцлера та офісі представника Сполученого Королівства у Європейському суді з прав людини.

Згідно з декларацією про доходи, Шевчук з дружиною володіють квартирою у Києві у 70,8 кв.м.

Також його дружина володіє земельною ділянкою у 720 кв.м та житловим будинком у 130 кв. м у н.п. Підгір'я Івано-Франківської області.  

Сам Шевчук орендує житловий будинок у Києві (у комплексі відпочинку Пуща-Водиця) у 557,2 кв м, за який у 2016 році сплатив 1, 2 мільйони гривень.

Крім того, з дружиною вони володіють автомобілем Tayota Corolla 2013 року.

Повідомляється, що у 2016 році Шевчук отримав заробітну плату у Конституційному суді на суму 333803 гривень, заробітну плату за сумісництвом  - 59647  гривень,  щомісячну довічну плату за звання члена-кореспондента НАПрНУ - 36720 гривень та дохід від викладацької діяльності - 127415 гривень.

Його дружина отримала з різних джерел  загалом 745716 гривень.

Також вона має 390 тисяч гривень на рахунку у банку та 250 тисяч гривень готівкових коштів.

Декларація про доходи за  2017 рік суддею Шевчуком  ще не подана.

Раніше повідомлялося, що судді Конституційного суду вчергове не змогли обрати собі голову під час пленарного засідання 12 грудня.

Відповідно до законодавства, КС мав обрати голову суду до 18 травня 2017 року.

У травні суд не зміг на виборах обрати голову, оскільки претендентам не вистачило більшості голосів.

2 листопада вибори глави КС також були зірвані.

У КСУ працює 14 повноважних суддів. Для обрання голови необхідна проста більшість, тобто за кандидата має проголосувати не менше  8 суддів.

Як відомо, обов'язки голови КСУ виконував найстарший суддя за віком Кривенко Віктор Васильович.

Впродовж 2017 року Конституційний суд ухвалив лише одне рішення.

Крім цього вже більше 2 років триває розгляд люстраційного закону всупереч дозволеному 1 календарному місяцю.

Повідомлялося, що відсутність затвердженого Регламенту унеможливлює старт розгляду конституційних скарг від громадян.

На початку грудня минулого року стало відомо, що четверо діючих суддів КСУ звернулись до в.о. голови Кривенка із застереженням, що Конституційний суд може стати порушником Конституції  та поставити під сумнів легітимність своєї діяльності.

Українська правда
Теми: судКонституція
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