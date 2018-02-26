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НАЗК направило до НАБУ висновки щодо мільярдних кредитів нардепа

Понеділок, 26 лютого 2018, 17:00
НАЗК направило до НАБУ висновки щодо мільярдних кредитів нардепа

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до Національного антикорупційного бюро обґрунтовані висновки за результатами повної перевірки декларацій за 2015 та 2016 роки, поданих народним депутатом Денисом Дзензерським.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Зазначається, що депутат не вказав у декларації  дійсні на кінець звітного періоду фінансові зобов’язання перед трьома банківськими установами на загальну суму 3 185 432 215,78 грн.

"Такі зобов’язання виникли у народного депутата на підставі рішень Бабушкінського та Жовтневого районних судів м. Дніпропетровська, які набрали законної сили та якими ухвалено стягнути  з народного депутата як поручителя у зобов’язаннях заборгованість за кредитними договорами", - сказано у повідомленні.

Також у НАЗК додають, що раніше Дзензерський пояснив, що він усвідомлював про відкрите на підставі відповідних судових рішень  виконавче провадження та наявність у нього як у поручителя фінансових зобов’язань, однак не вважає, що такі зобов’язання підлягають декларуванню.

"Такі фінансові зобов’язання Денис Вікторович Дзензерський не зазначив і у декларації за  наступний рік. Враховуючи рішення судів, які набрали законної сили у 2016 році, їх розмір на кінець звітного періоду становив вже 4 823 675 079,14 грн", - повідомили у Нацагентстві.

Крім того зазначається, що у декларації за 2015 рік нардеп задекларував дохід у вигляді подарунка у сумі 35 мільйонів гривень, законність підстав набуття якого не підтвердив доказами.

У НАЗК додали, що затвердження  обґрунтованого висновку та направлення його до НАБУ не означає визнання особи винною у вчиненні правопорушення, а є підставою для здійснення досудового розслідування.

Українська правда

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Теми: НАЗКдекларації
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