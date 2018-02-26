НАПК направило в НАБУ выводы относительно миллиардных кредитов нардепа

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в Национальное антикоррупционное бюро обоснованные выводы по результатам полной проверки деклараций за 2015 и 2016 годы, поданных народным депутатом Денисом Дзензерским.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что депутат не указал в декларации действительные на конец отчетного периода финансовые обязательства перед тремя банковскими учреждениями на общую сумму 3185432 215,78 грн.

"Такие обязательства возникли у народного депутата на основании решений Бабушкинского и Октябрьского районных судов г. Днепропетровск, вступившие в законную силу и которыми постановлено взыскать с народного депутата в качестве поручителя по обязательствам задолженность по кредитным договорам", - говорится в сообщении.

Также в Назка добавляют, что ранее Дзензеринський, пояснил, что он осознавал об открытом на основании соответствующих судебных решений исполнительном производстве и наличие у него как у поручителя финансовых обязательств, однако не считает, что такие обязательства подлежат декларированию.

"Такие финансовые обязательства Денис Викторович Дзензерский не указал и в декларации за следующий год. Учитывая решения судов, вступившие в законную силу в 2016 году, их размер на конец отчетного периода составил уже 4823675 079,14 грн", - сообщили в Нацагентстве.

Кроме того отмечается, что в декларации за 2015 года нардеп задекларировал доход в виде подарка в сумме 35миллионов гривен, законность оснований приобретения которого не подтвердил доказательствами.

В НАПК добавили, что утверждение обоснованного заключения и направление его в НАБУ не означает признания лица виновным в совершении правонарушения, а основанием для осуществления досудебного расследования.