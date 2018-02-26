Три військових ЗСУ отримали поранення в зоні АТО – штаб

Унаслідок вогню з боку проросійських бойовиків зазнали поранення три військовослужбовці ЗСУ.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

Вказується, що загалом, від початку доби, зафіксовано 4 обстріли позицій Збройних Сил України.

"Дотримання режиму припинення вогню і надалі немає. Попри невелику кількість обстрілів, російсько-окупаційні угрупування на деяких ділянках лінії розмежування продовжують провокувати сили АТО до бойових протистоянь", - сказано у повідомленні.

"На Донецькому напрямку, на приморській ділянці нашої оборони, противник вів вогонь з 82-мм мінометів поблизу Лебединського. Міномети калібру 120-мм загарбники застосували по опорних пунктах сил АТО неподалік населеного пункту Піски. У районі Кам’янки ворог обстріляв українських захисників зі стрілецької зброї", - повідомили в штабі.

Як відомо, 25 лютого в зоні проведення антитерористичної операції загинув 1 військовий, ще 1 боєць зазнав поранення.