Три військових ЗСУ отримали поранення в зоні АТО – штаб

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Понеділок, 26 лютого 2018, 18:34

Унаслідок вогню з боку проросійських бойовиків зазнали поранення три військовослужбовці ЗСУ.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.          

Вказується, що загалом, від початку доби, зафіксовано 4 обстріли позицій Збройних Сил України.

"Дотримання режиму припинення вогню і надалі немає. Попри невелику кількість обстрілів, російсько-окупаційні угрупування на деяких ділянках лінії розмежування продовжують провокувати сили АТО до бойових протистоянь", - сказано у повідомленні.

"На Донецькому напрямку, на приморській ділянці нашої оборони, противник вів вогонь з 82-мм мінометів поблизу Лебединського. Міномети калібру 120-мм загарбники застосували по опорних пунктах сил АТО неподалік населеного пункту Піски. У районі Кам’янки ворог обстріляв українських захисників зі стрілецької зброї", - повідомили в штабі.

Як відомо, 25 лютого в зоні проведення антитерористичної операції загинув 1 військовий, ще 1 боєць зазнав поранення.

Українська правда
Теми: АТО війна Донбас
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