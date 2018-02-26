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В'їзд вантажівок до Києва можуть обмежити через негоду

Понеділок, 26 лютого 2018, 18:35

27 лютого можуть обмежити в’їзд до столиці для великогабаритного транспорту.

Про це повідомляється на сайті КМДА.

"У зв’язку з можливим погіршенням погодних умов можливе обмеження в’їзду великовантажного та великогабаритного транспорту до столиці. Просимо водіїв урахувати цю інформацію, плануючи маршрути", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у КМДА попередили, що евакуюватимуть ті автомобілі, які заважатимуть розчищати автошляхи від снігу.

У разі погіршення погодних умов у КМДА просять користуватися громадським транспортом, а не особистим авто.

Українська правда

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Теми: КиївКМДАавто
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