В'їзд вантажівок до Києва можуть обмежити через негоду

27 лютого можуть обмежити в’їзд до столиці для великогабаритного транспорту.

Про це повідомляється на сайті КМДА.

"У зв’язку з можливим погіршенням погодних умов можливе обмеження в’їзду великовантажного та великогабаритного транспорту до столиці. Просимо водіїв урахувати цю інформацію, плануючи маршрути", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у КМДА попередили, що евакуюватимуть ті автомобілі, які заважатимуть розчищати автошляхи від снігу.

У разі погіршення погодних умов у КМДА просять користуватися громадським транспортом, а не особистим авто.