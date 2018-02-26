В'їзд вантажівок до Києва можуть обмежити через негоду

1194 перегляди
Понеділок, 26 лютого 2018, 19:35

27 лютого можуть обмежити в’їзд до столиці для великогабаритного транспорту.

Про це повідомляється на сайті КМДА.

"У зв’язку з можливим погіршенням погодних умов можливе обмеження в’їзду великовантажного та великогабаритного транспорту до столиці. Просимо водіїв урахувати цю інформацію, плануючи маршрути", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у КМДА попередили, що евакуюватимуть ті автомобілі, які заважатимуть розчищати автошляхи від снігу.

У разі погіршення погодних умов у КМДА просять користуватися громадським транспортом, а не особистим авто.

Українська правда
Теми: Київ КМДА авто
powered by lun.ua
По темі
Через травмування дитини в аквапарку Києва поліція відкрила справу 26 лютого 2018, 15:48
Крисіну в Інституті серця хлюпнули зеленкою в обличчя 26 лютого 2018, 14:03
Із пам'ятника Лесі Українці знову вкрали бронзові гірлянди 25 лютого 2018, 15:47
Усі новини
Головні новини
В Україні арештували хакера, якого шукали 30 країн світу
Головні новини дня – за 60 секунд
Завдяки "Еспресо" дружина Авакова заробила в 52 рази більше за чоловіка
Бойовики обстріляли Підлісне, снаряд влучив у будинок
Усі новини
Лайфхаки

4 харчові лайфхаки, які насправді не працюють

екологія

В Україні відкрився магазин з безвідходними товарами