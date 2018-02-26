Въезд грузовиков в Киев могут ограничить из-за непогоды

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Понедельник, 26 февраля 2018, 19:35

27 февраля могут ограничить въезд в столицу для крупногабаритного транспорта.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

"В связи с возможным ухудшением погодных условий возможно ограничение въезда большегрузного и крупногабаритного транспорта в столицу. Просим водителей учесть эту информацию, планируя маршруты", - говорится в сообщении.

Кроме того, в КГГА предупредили, что будут эвакуировать те автомобили, которые будут мешать расчищать автодороги от снега.

В случае ухудшения погодных условий в КГГА просят пользоваться общественным транспортом, а не личным авто.

Украинская правда
Темы: Киев КГГА авто
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