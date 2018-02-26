В Одесі облили фарбою консульство Росії

В Одесі активісти пікетували консульство Росії та вимагали звільнити окуповані території України.

Про це повідомляє видання "Думская".

Всього в акції протесту взяли участь близько 30 активістів патріотичних організацій Одеси. Вони вимагали не забувати про десятки ув’язнених українських громадян в РФ та про те, що Росія продовжує війну з Україною.

Активісти палили фаєри, кидали їх через паркан дипустанови, співали державний гімн та облили паркан консульства червоною фарбою.

Будівлю консульства охороняли близько 50 військовослужбовців Національної гвардії і співробітників поліції.