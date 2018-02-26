В Одессе облили краской консульство России

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Понедельник, 26 февраля 2018, 20:05

В Одессе активисты пикетировали консульство России и требовали освободить оккупированные территории Украины.

Об этом сообщает издание "Думская".

Всего в акции протеста приняли участие около 30 активистов патриотических организаций Одессы. Они требовали не забывать о десятках заключенных украинских граждан в РФ и о том, что Россия продолжает войну с Украиной.

Активисты жгли файеры, бросали их через забор диппредставительства, пели государственный гимн и облили забор консульства красной краской.

Здание консульства охраняли около 50 военнослужащих Национальной гвардии и сотрудников полиции.

 
 
 
 

Темы: Одесса Росcия акции
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