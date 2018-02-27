Російське ТБ знову видало комп'ютерну гру за кадри з Сирії

Перший канал російського телебачення в недільному випуску новин видав фрагмент комп'ютерної гри за архівні кадри з Сирії.

Про це, посилаючись на російські ЗМІ, пише Радіо Свобода.

Кадр з комп'ютерної гри ArmA 3 з'явився в програмі "Воскресное время" з підписом "Досьє. Сирія". На ньому видно, як горить бронетехніка.

У компанії Bohemia Interactive, яка створила гру, розповіли, що не дозволяли використовувати їх матеріал у подібних цілях.

У прес-службі телеканалу послалися на помилку під час монтажу сюжету, повідомляє РБК.

Як повідомлялося, в листопаді 2017 року Міністерство оборони Росії використало кадри з відеогри як "докази", що США підтримують терористичне угрупування "Ісламська держава". Після викриття відомство видалило фотографії зі своїх записів, залишивши тільки текст.