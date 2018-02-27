У Києві злодії на Porsche Cayenne вкрали у киянина 4 млн грн

Троє грабіжників розбивши скло автомобіля киянина вкрали сумку із 4 млн грн і втекли на позашляховику Porsche Cayenne.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Подія сталася близько 18:00 на одній із автозаправочних станцій у Солом'янському районі столиці.

"Зі слів 24-річного потерпілого правоохоронці з'ясували: припаркувавши свій "БМВ" на території АЗС, хлопець пішов у власних справах. Упродовж 20 хвилин троє невідомих, розбивши скло передніх дверей автівки, викрали ноутбук та сумку з грішми, в якій знаходилося 4 млн. гривень. При цьому зловмисники пошкодили одне колесо машини і зникли з місця на "Порше Кайен", - йдеться у повідомленні.

Відомості за цим фактом зареєстровані у Солом'янському управлінні поліції. Проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на розшук та затримання зловмисників, повідомили у поліції.

Як повідомлялось, у жовтні минулого року у Дніпровському районі Києва двоє осіб у масках розбили скло в автомобілі, що зупинився на світлофорі, і забрали у чоловіка сумку з 1 мільйоном грн.