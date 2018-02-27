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Рада підвищила штрафи за порушення кордону та межі з ОРДЛО

Вівторок, 27 лютого 2018, 09:50

Верховна Рада підтримала законопроект 5442, що збільшує штрафи за порушення на державному кордоні та лінії розмежування із окупованими територіями.

Законодавчу ініціативу у другому читанні схвалив 251 народний депутат.

Проект закону вносить зміни до кількох статей Кодексу про адмінпорушення та встановлює два нових види адміністративної відповідальності. Також законодавча новела доповнює кілька законів "для удосконалення заходів, які вживаються Держприкордонслужбою у протидії нелегальній міграції на державному кордоні".

Зокрема, документ передбачає підвищення штрафів за опір правоохоронцям і прикордонникам у вигляді "злісної непокори" вимогам військовослужбовців або прикордонників під час виконання ними службових обов'язків. Штраф за це зростає з 85-170 гривень до 850-1700.

Якщо те саме робить група чи особа повторно протягом року, штраф збільшується з 170-340 до 1700-5100 гривень.

Такі ж штрафи можуть очікувати іноземців, які порушили правила перебування на території країни чи прострочили документи, які дозволяють перебувати у державі.

Також законопроект збільшує штрафи за незаконний перетин кордону України - зокрема, із підробленими документами - до 3400-8500 гривень. А якщо людина потрапила до зони АТО поза пунктами в'їзду-виїзду - штраф може становити від 510 до 1190 гривень.

Крім того, законопроект скасовує адміністративний арешт на 15 діб за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію і незаконний перетин державного кордону.

Також документ передбачає, що справи про адміністративні порушення, підсудні судам, розташованим на території окупованого Росією Криму, розглядаються місцевими судами за місцем виявлення порушення.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаАТОзаконодавствокордон
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