Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада повысила штрафы за нарушение границы и въезда в ОРДЛО

Вторник, 27 февраля 2018, 09:50

Верховная Рада поддержала законопроект 5442, который увеличивает штрафы за нарушение на государственной границе и линии разграничения с оккупированными территориями.

Законодательную инициативу во втором чтении одобрил 251 народный депутат.

Проект закона вносит изменения в ряд статей Кодекса об админнарушениях и устанавливает два новых вида административной ответственности. Также законодательная новелла дополняет несколько законов "для совершенствования мер, принимаемых Госпогранслужбой для противодействия нелегальной миграции на государственной границе".

В частности, документ предусматривает повышение штрафов за сопротивление правоохранителям и пограничникам в виде злостного неповиновения требованиям военнослужащих или пограничников во время выполнения ими служебных обязанностей. Штраф за это возрастает с 85-170 до 850-1700 гривень.

Если то же делает группа или лицо повторно в течение года, штраф увеличивается с 170-340 до 1700-5100 гривень.

Такие же штрафы могут ожидать иностранцев, нарушивших правила пребывания на территории страны или просрочивших документы, позволяющие находиться в государстве.

Также законопроект увеличивает штрафы за незаконное пересечение границы Украины - в частности, с поддельными документами - до 3400-8500 гривень. А если человек попал в зону АТО вне пунктов въезда-выезда - штраф может составить от 510 до 1190 гривень.

Кроме того, законопроект отменяет административный арест на 15 суток за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и незаконное пересечение государственной границы.

Также документ предусматривает, что дела об административных нарушениях, подсудные судам, расположенным на территории оккупированного Россией Крыма, рассматриваются местными судами по месту выявления нарушения.

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадаАТОзаконодательствограница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
23:07
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
Все новости...
Реклама: