Рада повысила штрафы за нарушение границы и въезда в ОРДЛО

Верховная Рада поддержала законопроект 5442, который увеличивает штрафы за нарушение на государственной границе и линии разграничения с оккупированными территориями.

Законодательную инициативу во втором чтении одобрил 251 народный депутат.

Проект закона вносит изменения в ряд статей Кодекса об админнарушениях и устанавливает два новых вида административной ответственности. Также законодательная новелла дополняет несколько законов "для совершенствования мер, принимаемых Госпогранслужбой для противодействия нелегальной миграции на государственной границе".

В частности, документ предусматривает повышение штрафов за сопротивление правоохранителям и пограничникам в виде злостного неповиновения требованиям военнослужащих или пограничников во время выполнения ими служебных обязанностей. Штраф за это возрастает с 85-170 до 850-1700 гривень.

Если то же делает группа или лицо повторно в течение года, штраф увеличивается с 170-340 до 1700-5100 гривень.

Такие же штрафы могут ожидать иностранцев, нарушивших правила пребывания на территории страны или просрочивших документы, позволяющие находиться в государстве.

Также законопроект увеличивает штрафы за незаконное пересечение границы Украины - в частности, с поддельными документами - до 3400-8500 гривень. А если человек попал в зону АТО вне пунктов въезда-выезда - штраф может составить от 510 до 1190 гривень.

Кроме того, законопроект отменяет административный арест на 15 суток за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и незаконное пересечение государственной границы.

Также документ предусматривает, что дела об административных нарушениях, подсудные судам, расположенным на территории оккупированного Россией Крыма, рассматриваются местными судами по месту выявления нарушения.

Евгений Кизилов, УП