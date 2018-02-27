Рада повысила штрафы за нарушение границы и въезда в ОРДЛО

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Вторник, 27 февраля 2018, 10:50

Верховная Рада поддержала законопроект 5442, который увеличивает штрафы за нарушение на государственной границе и линии разграничения с оккупированными территориями.

Законодательную инициативу во втором чтении одобрил 251 народный депутат.

Проект закона вносит изменения в ряд статей Кодекса об админнарушениях и устанавливает два новых вида административной ответственности. Также законодательная новелла дополняет несколько законов "для совершенствования мер, принимаемых Госпогранслужбой для противодействия нелегальной миграции на государственной границе".

В частности, документ предусматривает повышение штрафов за сопротивление правоохранителям и пограничникам в виде злостного неповиновения требованиям военнослужащих или пограничников во время выполнения ими служебных обязанностей. Штраф за это возрастает с 85-170 до 850-1700 гривень.

Если то же делает группа или лицо повторно в течение года, штраф увеличивается с 170-340 до 1700-5100 гривень.

Такие же штрафы могут ожидать иностранцев, нарушивших правила пребывания на территории страны или просрочивших документы, позволяющие находиться в государстве.

Также законопроект увеличивает штрафы за незаконное пересечение границы Украины - в частности, с поддельными документами - до 3400-8500 гривень. А если человек попал в зону АТО вне пунктов въезда-выезда - штраф может составить от 510 до 1190 гривень.

Кроме того, законопроект отменяет административный арест на 15 суток за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и незаконное пересечение государственной границы.

Также документ предусматривает, что дела об административных нарушениях, подсудные судам, расположенным на территории оккупированного Россией Крыма, рассматриваются местными судами по месту выявления нарушения.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Верховная Рада АТО законодательство граница
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