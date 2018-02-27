Cлідком РФ обвинуватив українського офіцера в убивстві російського оператора

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Вівторок, 27 лютого 2018, 11:19

Слідчий комітет Росії пред'явив заочне обвинувачення підполковнику української армії Миколі Маломену в організації вбивства оператора "Першого каналу" Анатолія Кляна.

Про це повідомляє прес-служба СК.

"Пред'явлено обвинувачення в скоєнні злочину... командиру дивізіону Донецького зенітно-ракетного полку Повітряного командування "Центр" Збройних сил України (В/Ч А-1428) підполковнику Миколі Маломену", - йдеться в повідомленні.

За даними російського слідства, Маломен 29 червня 2014 року дав наказ військовослужбовцям стріляти по автобусу з цивільними особами та журналістами, у результаті чого загинув оператор Клян.

Інцидент нібито стався в ніч на 30 червня 2014 року біля військовій частині А-1428 між містом Авдіївка та селом Спартак Ясиноватського району Донецької області.

За даними СК, тоді до КПП військової частини під'їхав автобус з матерями військовослужбовців, які хотіли провести переговори про повернення додому строковиків, журналістами російських та українських телеканалів.

Теми: Росія Донбас
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