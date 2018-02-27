Cледком РФ обвинил украинского офицера в убийстве российского оператора
Следственный комитет России предъявил заочное обвинение подполковнику украинской армии Николаю Маломену в организации убийства оператора "Первого канала" Анатолия Кляна.
Об этом сообщает пресс-служба СК.
"Предъявлено обвинение в совершении преступления… командиру дивизиона Донецкого зенитно-ракетного полка Воздушного командования "Центр" Вооружённых сил Украины (В/Ч А-1428) подполковнику Николаю Маломену", - говорится в сообщении.
По данным российского следствия, Маломен 29 июня 2014 года дал приказ военнослужащим стрелять по автобусу с гражданскими лицами и журналистами, в результате чего погиб оператор Клян.
Инцидент якобы произошел в ночь на 30 июня 2014 года у войсковой части А-1428 между городом Авдеевка и селом Спартак Ясиноватского района Донецкой области.
По данным СК, тогда к КПП войсковой части подъехал автобус с матерями военнослужащих, желавшими провести переговоры о возвращении домой срочников, и журналистами российских и украинских телеканалов.