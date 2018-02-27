Следственный комитет России предъявил заочное обвинение подполковнику украинской армии Николаю Маломену в организации убийства оператора "Первого канала" Анатолия Кляна.

Об этом сообщает пресс-служба СК.

"Предъявлено обвинение в совершении преступления… командиру дивизиона Донецкого зенитно-ракетного полка Воздушного командования "Центр" Вооружённых сил Украины (В/Ч А-1428) подполковнику Николаю Маломену", - говорится в сообщении.

По данным российского следствия, Маломен 29 июня 2014 года дал приказ военнослужащим стрелять по автобусу с гражданскими лицами и журналистами, в результате чего погиб оператор Клян.

Инцидент якобы произошел в ночь на 30 июня 2014 года у войсковой части А-1428 между городом Авдеевка и селом Спартак Ясиноватского района Донецкой области.

По данным СК, тогда к КПП войсковой части подъехал автобус с матерями военнослужащих, желавшими провести переговоры о возвращении домой срочников, и журналистами российских и украинских телеканалов.