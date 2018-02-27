ГПУ оголосила підозру трьом офіцерам РФ у справі про обстріл Маріуполя

Генеральна прокуратура України повідомила трьом офіцерам збройних сил Росії про підозру в обстрілі Маріуполя, внаслідок якого загинули 30 осіб.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Стосовно росіян також ініційовано спеціальне досудове розслідування.

Слідство встановило, що вони перебували у складі окремого мотострілецького корпусу бойовиків ОРДО, причетних до артобстрілу мікрорайону Східний Орджонікідзевського району Маріуполя Донецької області.

Внаслідок цієї атаки загинули 30 осіб, ще 119 отримали тілесні ушкодження, також було пошкоджено житлові будинки і два ринки в Орджонікідзевському районі міста.

"Дії вказаних осіб кваліфіковано за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) , ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни), ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) КК України", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, внаслідок обстрілу Маріуполя 24 січня 2015 року 30 мирних мешканців загинуло і більше 100 отримали поранення.

СБУ перехопила кілька розмов бойовиків, які доводять, що Маріуполь цілеспрямовано обстрілював артдивізіон Росії.