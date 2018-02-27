Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ объявила подозрение трем офицерам РФ по делу об обстреле Мариуполя

Вторник, 27 февраля 2018, 10:28

Генеральная прокуратура Украины сообщила трем офицерам вооруженных сил России о подозрении в обстреле Мариуполя, в результате которого погибли 30 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В отношении россиян также инициировано специальное досудебное расследование.

Следствие установило, что они находились в составе отдельного мотострелкового корпуса боевиков ОРДО, причастных к артобстрелу микрорайона Восточный Орджоникидзевского района Мариуполя Донецкой области.

В результате этой атаки погибли 30 человек, еще 119 получили телесные повреждения, также были повреждены жилые дома и два рынка в Орджоникидзевском районе города.

"Действия указанных лиц квалифицированы по ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) УК Украины", - говорится в сообщении.

Как известно, в результате обстрела Мариуполя 24 января 2015 года 30 мирных жителей погибли и более 100 получили ранения.

СБУ перехватила несколько разговоров боевиков, которые доказывают, что Мариуполь целенаправленно обстреливал артдивизион России.

Украинская правда
Темы: ДонбассМариупольГенпрокуратураРосcияармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Донбасс
Краматорск – город свиданий, смерти и молочных коктейлей. Чем живет романтическая столица Украины под обстрелами С300. Аудиоверсия
16 часов на штурме под Бахмутом. Репортаж УП с наступления десантников
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Последние новости
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
23:07
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
Все новости...
Реклама: