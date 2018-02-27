ГПУ объявила подозрение трем офицерам РФ по делу об обстреле Мариуполя

Генеральная прокуратура Украины сообщила трем офицерам вооруженных сил России о подозрении в обстреле Мариуполя, в результате которого погибли 30 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В отношении россиян также инициировано специальное досудебное расследование.

Следствие установило, что они находились в составе отдельного мотострелкового корпуса боевиков ОРДО, причастных к артобстрелу микрорайона Восточный Орджоникидзевского района Мариуполя Донецкой области.

В результате этой атаки погибли 30 человек, еще 119 получили телесные повреждения, также были повреждены жилые дома и два рынка в Орджоникидзевском районе города.

"Действия указанных лиц квалифицированы по ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) УК Украины", - говорится в сообщении.

Как известно, в результате обстрела Мариуполя 24 января 2015 года 30 мирных жителей погибли и более 100 получили ранения.

СБУ перехватила несколько разговоров боевиков, которые доказывают, что Мариуполь целенаправленно обстреливал артдивизион России.