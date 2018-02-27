Під Радою сталися сутички: поранено 2 правоохоронців
Народний депутат "Народного фронту" Антон Геращенко заявляє, що перед Верховною Радою влаштували провокацію, в результаті якої отримали поранення двоє правоохоронців.
Про це він сказав з трибуни парламенту 27 лютого.
"Тільки, що перед Верховною Радою представниками "Руху нових сил" Саакашвілі була організована провокація", – заявив Геращенко.
За його словами, пікетувальники викотили шини до парламенту і намагалися їх підпалити. Правоохоронці завадили цьому. Активісти влаштували сутички, внаслідок чого 2 поліцейських отримали поранення.
"В одного зламана ключиця", – заявив Геращенко.
"На цей час дев'ять осіб, які зробили провокацію, не виключено, що за гроші росіян, затримані і будуть препроваджені до органів внутрішніх справ", – наголосив нардеп.
В свою чергу народний депутат від БПП Ірина Геращенко нагадала про трагічні події 31 серпня 2015 року, коли в національних гвардійців мітингувальники кинули гранату, внаслідок чого загинуло 4 правоохоронці.
Геращенко наголосила на недопустимості повторення подібних дій та закликала розслідувати нинішній інцидент під стінами парламенту.
"Як говорять самі нацгвардійці, серед тих, хто кидав у них каміння сьогодні, були депутати Верховної Ради. Вибачте, але кидати каміння в нацгвардійців, які вчора повернулися з лінії фронту це просто злочин", – заявила нардеп.
Геращенко висловила ще одну пропозицію:
"В цій залі сидять депутати, які встановлювали намети (під парламентом -ред.), сидять лідери фракцій, які підтримували той безлад. Давайте зараз вийдемо в те наметове містечко, де стоять намети, до яких навіть сніг не протоптаний, і попросимо їх згорнути (намети – ред.)", – сказала вона, зазначивши, що ситуація, коли стільки місяців є заблокованим центр міста, є неприпустимою.
Лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі, видворений за межі України, поспішив заявити, що його політсила не причетна до провокації.
"Геращенко, так само, як його господарі, Аваков і Порошенко - мерзенні брехуни. Ані я, ані Рух Нових Сил ніякого відношення до сьогоднішньої акції перед Радою не мають", – написав він у Facebook.
відео - з Facebook Євгена Куксіна