Под Радой произошли стычки: ранены 2 правоохранителей

Народный депутат "Народного фронта" Антон Геращенко заявляет, что перед Верховной Радой устроили провокацию, в результате которой получили ранения двое полицейских.



Об этом он сказал с трибуны парламента 27 февраля.



"Только что перед Верховной Радой представителями "Руха новых сил" Саакашвили была организована провокация", - заявил Геращенко.



По его словам, пикетирующие выкатили шины в парламент и пытались их поджечь. Правоохранители помешали этому. Активисты устроили стычки, в результате чего 2 полицейских получили ранения.

"У одного сломана ключица", - заявил Геращенко.

"В настоящее время девять человек, которые сделали провокацию, не исключено, что за деньги россиян, задержаны и будут препроваджени в органы внутренних дел", - подчеркнул нардеп.

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В свою очередь народный депутат от БПП Ирина Геращенко напомнила о трагических событиях 31 августа 2015 года, когда в национальных гвардейцев митингующие бросили гранату, в результате чего погибли 4 правоохранителя.



Геращенко отметила недопустимость повторения подобных действий и призвала расследовать нынешний инцидент под стенами парламента.

евгений будерацкий

"Как говорят сами нацгвардейцы, среди тех, кто бросал в них камни сегодня, были депутаты Верховной Рады. Извините, но бросать камни в нацгвардейцев, которые вчера вернулись с линии фронта это просто преступление", - заявила нардеп.



Геращенко выразила еще одно предложение:



"В этом зале сидят депутаты, которые устанавливали палатки (под парламентом – ред.), сидят лидеры фракций, которые поддерживали этот беспорядок. Давайте сейчас выйдем в этот палаточный городок, где стоят палатки, к которым даже снег не протоптан, и попросим их свернуть (палатки – ред.)", - сказала она, отметив, что ситуация, когда столько месяцев заблокирован центр города, недопустима.

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Лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили, выдворенный за пределы Украины, поспешил заявить, что его политсила не причастна к провокации.



"Геращенко, так же, как его хозяева, Аваков и Порошенко - гнусные лжецы. Ни я, ни Рух Новых сил никакого отношения к сегодняшней акции перед Радой не имеют", - написал он в Facebook.

видео - с Facebook Евгения Куксина