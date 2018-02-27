Под Радой произошли стычки: ранены 2 правоохранителей
Народный депутат "Народного фронта" Антон Геращенко заявляет, что перед Верховной Радой устроили провокацию, в результате которой получили ранения двое полицейских.
Об этом он сказал с трибуны парламента 27 февраля.
"Только что перед Верховной Радой представителями "Руха новых сил" Саакашвили была организована провокация", - заявил Геращенко.
По его словам, пикетирующие выкатили шины в парламент и пытались их поджечь. Правоохранители помешали этому. Активисты устроили стычки, в результате чего 2 полицейских получили ранения.
"У одного сломана ключица", - заявил Геращенко.
"В настоящее время девять человек, которые сделали провокацию, не исключено, что за деньги россиян, задержаны и будут препроваджени в органы внутренних дел", - подчеркнул нардеп.
В свою очередь народный депутат от БПП Ирина Геращенко напомнила о трагических событиях 31 августа 2015 года, когда в национальных гвардейцев митингующие бросили гранату, в результате чего погибли 4 правоохранителя.
Геращенко отметила недопустимость повторения подобных действий и призвала расследовать нынешний инцидент под стенами парламента.
"Как говорят сами нацгвардейцы, среди тех, кто бросал в них камни сегодня новую были депутаты Верховной Рады. Извините, но бросать камни в нацгвардейцев, которые вчера вернулись с линии фронта это просто преступление", - заявила нардеп.
Геращенко выразила еще одно предложение:
"В этом зале сидят депутаты, которые устанавливали палатки (под парламентом -ред.), сидят лидеры фракций, которые поддерживали этот беспорядок. Давайте сейчас выйдем в этот палаточный городок, где стоят палатки, к которым даже снег не протоптан, и попросим их свернуть (палатки - ред.)", - сказала она, отметив, что ситуация, когда столько месяцев заблокирован центр города, недопустима.
Лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили, выдворенный за пределы Украины, поспешил заявить, что его политсила не причастна к провокации.
"Геращенко, так же, как его хозяева, Аваков и Порошенко - гнусные лжецы. Ни я, ни Рух Новых сил никакого отношения к сегодняшней акции перед Радой не имеют", - написал он в Facebook.
видео - с Facebook Евгения Куксина