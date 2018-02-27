Автохода до "Межигір’я": 2 суддям Обухівського райсуду оголосили підозру

Колишньому голові Обухівського райсуду Київської області та його колезі повідомили про підозру за покарання учасників поїздки до резиденції екс-президента "Межигір’я" 29 грудня 2013 року.

Про це повідомляє речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко у Facebook.

Екс-голові Обухівського райсуду Київської області та одному з суддів цього суду повідомлено про підозру у винесенні неправосудних постанов, якими учасників автоходи до "Межигір’я" незаконно притягнули до адміністративної відповідальності й позбавили права керувати транспортними засобами строком на 6 місяців (ч. 2 ст. 375 ККУ).

Крім цього, екс-голові суду повідомили про підозру в організації втручання в автоматизовану систему документообігу суду та організації постановлення неправосудного рішення стосовно учасників автоходи іншим суддею (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 376-1 ККУ).

Вирішується питання про обрання вказаним особам запобіжних заходів.

Досудове розслідування триває.