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Автошествие в "Межигорье": 2 судьям Обуховского райсуда объявили подозрение

Вторник, 27 февраля 2018, 11:47

Бывшему главе Обуховского райсуда Киевской области и его коллеге сообщили о подозрении за наказание участников поездки к резиденции экс-президента "Межигорье" 29 декабря 2013 года.

Об этом сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

Экс-главе Обуховского райсуда Киевской области и одному из судей этого суда сообщено о подозрении в вынесении неправосудных постановлений, которыми участников автошествия к "Межигорью" незаконно привлекли к административной ответственности и лишили права управления транспортными средствами сроком на 6 месяцев (ч. 2 ст. 375 УК).

Кроме того, экс-главе суда сообщили о подозрении в организации вмешательства в автоматизированную систему документооборота суда и организации вынесения неправосудного решения в отношении участников автошествия другим судьей (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 376-1 УК).

Решается вопрос об избрании указанным лицам мер пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Алена Рощенко, УП
Темы: судАвтомайданМайданМежигорье
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