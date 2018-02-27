Автошествие в "Межигорье": 2 судьям Обуховского райсуда объявили подозрение

Бывшему главе Обуховского райсуда Киевской области и его коллеге сообщили о подозрении за наказание участников поездки к резиденции экс-президента "Межигорье" 29 декабря 2013 года.



Об этом сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.



Экс-главе Обуховского райсуда Киевской области и одному из судей этого суда сообщено о подозрении в вынесении неправосудных постановлений, которыми участников автошествия к "Межигорью" незаконно привлекли к административной ответственности и лишили права управления транспортными средствами сроком на 6 месяцев (ч. 2 ст. 375 УК).



Кроме того, экс-главе суда сообщили о подозрении в организации вмешательства в автоматизированную систему документооборота суда и организации вынесения неправосудного решения в отношении участников автошествия другим судьей (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 376-1 УК).



Решается вопрос об избрании указанным лицам мер пресечения.



Досудебное расследование продолжается.