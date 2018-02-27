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Під час Майдану до Криму приїжджала делегація Путіна – Могильов

Вівторок, 27 лютого 2018, 12:38

Колишній глава Ради міністрів Криму Анатолій Могильов каже, під час Євромайдану до нього на півострів приїжджав помічник президента РФ Володимира Путіна Владислав Сурков.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

"Я з Сурковим зустрічався, коли він приїжджав до Криму, в кінці 2013 або початку 2014 року. З ним приїхали ще 4-5 чоловік", - повідомив Могильов.

За його словами, свою свиту Сурков представив як працівників інженерних служб.

Могильов каже, що метою візиту було обговорення можливого будівництва керченського моста.

"Йшлося про те, що ще в 1995 або 1997 роках було підписано спільну угоду України і Росії про будування керченського мосту. Цей документ ходив між Росією і Україною в кабінетах міністрів, він обговорювався, йшло узгодження служб. Одне з узгоджень зависло в Києві" , - розповідає екс-глава Радміну.

За його словами, Сурков запевняв, що його приїзд пов'язаний тільки з цим.

"Ми з ним обговорювали тільки цей проект. Ніяких натяків і обговорень ситуації в країні у нас не було взагалі. Я з ним поговорив хвилин 40 або годину. І все. Я не знаю, чи були ще якісь зустрічі у нього з будь-ким іншим. Я навіть не можу сказати, полетів він з Криму в цей день або на наступний ", - каже Могильов.

Він зазначив, що зв'язав тоді Суркова "з кимось із українських міністрів, хто вів транспорт".

Як повідомлялося, 24 січня екс-глава Ради міністрів АРК та МВС Анатолій Могильов дав свідчення в Оболонському райсуді Києва у справі про держзраду Віктора Януковича. Там він розповів, що під час зустрічі 21 лютого 2014 року в Києві з екс-президентом той говорив йому про загрозу своєму життю.

Українська правда
Теми: ПутінКримРосіяокупаціяМайдан
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