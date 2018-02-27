Могильов розповів про зустріч з консулом РФ під час захоплення Криму
Колишній глава Ради міністрів Криму Анатолій Могильов заявляє, що намагався отримати інформацію про вторгнення армії РФ від російського консула, але марно.
Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".
За словами Могильова, вранці 27 лютого 2014 року, коли він побачив, що адміністративні будівлі в Сімферополі захоплені військовими без розпізнавальних знаків, він припустив, що це - росіяни.
"Підозрюючи, що це можуть бути зрозуміло чиї війська, я подзвонив і запросив консула РФ, який перебував у Криму. Він мені сказав, що нічого не знає і що зараз поїде до Севастополя, де у них знаходяться свої закриті канали зв'язку. І поїхав" , - повідомив екс-чиновник.
Він розповів, що загарбники в той день відпустили всіх міліціонерів з головного управління МВС в Криму, дозволивши піти зі зброєю.
"Вивели і відправили до розташування частин", - повідомив Могильов.
За його словами, після цього зняли начальника кримської міліції Валерія Радченка і призначили замість нього заступника мера Феодосії Ігоря Овруцького.
"Це колишній міліцейський полковник, але давно вже не працював. Природно, його авторитет набагато нижче. Він протримався в главку півдня і пішов з кабінету. Практично кримський главк перейшов під юрисдикцію Аксьонова (Сергія - ред.)", - розповів Могильов.