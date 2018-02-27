Могильов розповів про зустріч з консулом РФ під час захоплення Криму

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Вівторок, 27 лютого 2018, 14:46

Колишній глава Ради міністрів Криму Анатолій Могильов заявляє, що намагався отримати інформацію про вторгнення армії РФ від російського консула, але марно.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

За словами Могильова, вранці 27 лютого 2014 року, коли він побачив, що адміністративні будівлі в Сімферополі захоплені військовими без розпізнавальних знаків, він припустив, що це - росіяни.

"Підозрюючи, що це можуть бути зрозуміло чиї війська, я подзвонив і запросив консула РФ, який перебував у Криму. Він мені сказав, що нічого не знає і що зараз поїде до Севастополя, де у них знаходяться свої закриті канали зв'язку. І поїхав" , - повідомив екс-чиновник.

Він розповів, що загарбники в той день відпустили всіх міліціонерів з головного управління МВС в Криму, дозволивши піти зі зброєю.

"Вивели і відправили до розташування частин", - повідомив Могильов.

За його словами, після цього зняли начальника кримської міліції Валерія Радченка і призначили замість нього заступника мера Феодосії Ігоря Овруцького.

"Це колишній міліцейський полковник, але давно вже не працював. Природно, його авторитет набагато нижче. Він протримався в главку півдня і пішов з кабінету. Практично кримський главк перейшов під юрисдикцію Аксьонова (Сергія - ред.)", - розповів Могильов.

Українська правда
Теми: Крим окупація Росія
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