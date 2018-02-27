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Могилёв рассказал о встрече с консулом РФ во время захвата Крыма

Вторник, 27 февраля 2018, 13:46
Могилёв рассказал о встрече с консулом РФ во время захвата Крыма

Бывший глава Совета министров Крыма Анатолий Могилев заявляет, что пытался получить информацию о вторжении армии РФ от российского консула, но тщетно.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

По словам Могилёва, утром 27 февраля 2014 года, когда он увидел, что административные здания в Симферополе захвачены военными без опознавательных знаков, он предположил, что это - россияне.

"Подозревая, что это могут быть понятно чьи войска, я позвонил и пригласил консула РФ, который находился в Крыму. Он мне сказал, что ничего не знает и что сейчас поедет в Севастополь, где у них находятся свои закрытые каналы связи. И уехал", - сообщил экс-чиновник.

Он рассказал, что захватчики в тот день отпустили всех милиционеров из главного управления МВД в Крыму, разрешив уйти с оружием.

"Вывели и отправили в расположение частей", - сообщил Могилёв.

По его словам, после этого сняли начальника крымской милиции Валерия Радченко и назначили вместо него зама мэра Феодосии Игоря Овруцкого.

"Это бывший милицейский полковник, но давно уже не работал. Естественно, его авторитет намного ниже. Он продержался в главке полдня и ушел из кабинета. Практически крымский главк перешел под юрисдикцию Аксенова (Сергея – ред.)", - рассказал Могилёв.

Украинская правда
Темы: КрымоккупацияРосcия
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