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Рада спростила ввезення імпортних автомобілів

Вівторок, 27 лютого 2018, 16:07
Рада спростила ввезення імпортних автомобілів

Верховна Рада внесла зміни в закон "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів", спростивши таким чином ввезення та реєстрацію імпортних автомобілів.

"За" прийняття законопроекту №5470-д проголосувало 235 депутатів.

Згідно зі змінами, в ст. 2 Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів" слова "пропуск на митну територію України" замінено словами "митне оформлення".

Це скасовує необхідність мати сертифікат підтвердження відповідності екологічним стандартам, який потрібно було пред'являти при ввезенні автомобіля в країну і при держреєстрації.

Однак, такий сертифікат все одно потрібно надати на внутрішній митниці при митному оформленні автомобіля.

Нагадаємо, сімнадцять мешканців Перемишля і околиць є фактичними власниками 12,5 тисяч автомобілів з 14,5 тисяч зареєстрованих у регіоні.

Економічна правда

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