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Рада упростила ввоз импортных автомобилей

Вторник, 27 февраля 2018, 16:07
Рада упростила ввоз импортных автомобилей

Верховная Рада внесла изменения в закон "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств", упростив таким образом ввоз и регистрацию импортных автомобилей.

"За" принятие законопроекта №5470-д проголосовало 235 депутатов.

Согласно изменениям, в ст. 2 Закона Украины "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств" слова "пропуск на таможенную территорию Украины" заменены словами "таможенное оформление". 

Это отменяет необходимость иметь сертификат подтверждения соответствия экологическим стандартам, который нужно было предъявлять при ввозе автомобиля в страну и при госрегистрации.

Однако, такой сертификат всё равно нужно предоставить на внутренней таможне при таможенном оформлении автомобиля.

Экономическая правда

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