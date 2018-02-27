РПР закликає нардепів не допустити змін, які зроблять ДБР залежним

Група "Реанімаційний Пакет Реформ" закликає профільний комітет Верховної Ради відхилити урядовий законопроект, яким пропонуються зміни до закону про Державне бюро розслідувань.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій 27 лютого.

Експерти групи РПР наголошують, що підтримують необхідність окремих законодавчих змін для повноцінного початку роботи ДБР в найкоротші терміни, "однак вимушені наголосити на вкрай небезпечних положеннях законопроекту №6430".

Так за словами експертів, вказаними змінами пропонується повернути небезпечну практику впливу керівництва на слідчих через розмір премії та інших доплат, які зможуть складати більшу частину зарплати.

Законопроект передбачає запровадження у ДБР (максимальна чисельність органу лише 1500 осіб) посад генералів, звання яким буде присвоювати виключно президент.

"Тому окрім зайвої мілітаризації це призведе до небезпечного узалежнення працівників бюро від глави держави", – наголошують в РПР.

У документі пропонується перенести територіальне управління з Миколаєва до Одеси та з Полтави до Харкова, що на думку РПР, "має корупційну небезпеку і може поставити під загрозу об’єктивний розгляду справ бюро в судах".

Модель розташування теруправлінь, передбачена чинним законом, передбачає підсудність справ, в яких фігурують високопосадовці з міст мільйонників, судам в менших містах країни.

Серед ризикових чинників законопроекту РПР також називає пропозицію здійснювати набір працівників підрозділів внутрішнього контролю без участі зовнішньої конкурсної комісії.

Експерти нагадують, що на розгляді комітету перебувають ще два законопроекти (№7450 та №5395), які значною мірою стосуються тих самих питань, що і законопроект №6430.

"І деякі їхні положення передбачають необхідні та прогресивні зміни, зокрема, обов’язкова участь членів Ради громадського контролю при ДБР у конкурсних комісіях бюро; демілітаризація слідчого корпусу ДБР; визначення підстав та порядку притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників бюро; повноваження щодо автономної "прослушки" тощо", – наголошують в РПР.

"Крім того, експерти не раз звертали увагу на необхідність звуження підслідності ДБР з усіх злочинів підслідних бюро суб’єктів до лише службових злочинів. Ця зміна, яку наразі не містить жоден із запропонованих текстів, дозволить уникнути майбутнього колапсу через перевантаження органу", – додають експерти.

З огляду на вище зазначене, група Реформа органів правопорядку Реанімаційного Пакету Реформ закликає профільний комітет Верховної Ради відхилити проект урядовий проект закону та за участі громадськості оперативно розробити новий законопроект, який міститиме прогресивні положення законопроектів № 7450, 6430, 5395 та інші пропозиції, які зможуть забезпечити якнайшвидший запуск та максимально ефективну роботу ДБР.

Раніше народний депутат від БПП Мустафа Найєм заявляв, що "уряд сфальсифікував документи про подачу свого законопроекту в парламент, по суті підклавши під законопроект літа 2017 року зовсім іншу версію, розроблену під новопризначеного главу ДБР вже в січні 2018 року".

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