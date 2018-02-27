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28 населених пунктів в окупованому Криму лишилися без світла

Вівторок, 27 лютого 2018, 17:54

Жителі 28 населених пунктів в окупованому Росією Криму залишилися без електрики через потужний вітер.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Мінеенерго РФ.  

Вказується, що відключення торкнулися сіл Джанкойського, Білогірського, Ленінського і Сімферопольського районів із загальною чисельністю населення близько 11 150 людей.

У містах Криму і Севастополі аварійних відключень електроенергії не спостерігається, а соціальні об'єкти підключені до електромережі від дизель-генераторних установок, заявили в РФ.

До 2015 року енергопостачання півострова на 80% забезпечувалося Україною.


"Українська правда" у Threads

Теми: Крименергетика
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