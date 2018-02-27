28 населенных пунктов в оккупированном Крыму остались без света

Жители 28 населенных пунктов в оккупированном Россией Крыму остались без электричества из-за сильного ветра.



Об этом говорится в сообщении на сайте Минеенерго РФ.



Указывается, что отключение коснулись сел Джанкойского, Белогорского, Ленинского и Симферопольского районов с общей численностью населения около 11 150 человек.



В городах Крыма и Севастополе аварийных отключений электроэнергии не наблюдается, а социальные объекты подключены к электросети от дизель-генераторных установок, заявили в министерстве.

К 2015 году энергоснабжения полуострова на 80% обеспечивалось Украиной.