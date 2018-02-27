Прокуратура повідомила про підозру екс-виконавчому директору ДП "Артемсіль"

Прокуратура Донецької області повідомила про підозру колишньому виконавчому директору ДП "Артемсіль".

Про це повідомляє прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

"Слідчим відділом прокуратури Донецької області повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 367 КК України колишньому виконавчому директору Державного підприємства "Артемсіль", - йдеться у повідомленні.

Під час досудового розслідування у прокуратурі встановили, що в грудні 2014 року колишній посадовець, всупереч своїм службовим обов’язкам та без відповідного погодження з посадовими особами підприємства перерахував на депозитний рахунок АТ "Банк "Фінанси та Кредит" 1,2 млн доларів ДП "Артемсіль" за договором банківського вкладу.

У відомстві зазначають, що вказаний договір уклали без нагальної необхідності для підприємства.

"До теперішнього часу грошові кошти банком не повернуті у зв’язку із тим, що фінансова установа знаходиться у стадії ліквідації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб", - пише Сарган.

Крім того, у березні 2015 року екс-виконавчий директор ДП "Артемсіль" уклав договір з товариством з обмеженою відповідальністю на поставку ферроціаніду калію та перерахував на рахунок ТОВ понад 4,7 мільйонів гривень.

"Слідством встановлено, що ферроціанід калію закуплено у ТОВ за значно завищеною ціною, чим спричинено матеріальну шкоду державному підприємству на загальну суму понад 1,7 мільйонів гривень", - зазначає речниця.

Екс-посадовцю повідомлено про підозру. Прокуратура спрямовала клопотання до суду про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі понад 30,5 мільйонів гривень.

Триває досудове розслідування.